В Севастополе проверили состояние бомбоубежищ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе проверили состояние бомбоубежищ, а местное население проинформируют о местах их нахождения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня (22 октября) проверил состояние укрытий в Севастополе. В понедельник на аппаратном совещании я ставил задачу об информировании жителей о местах нахождения бомбоубежищ, подвалов, которые могут быть использованы как временные укрытия», — написал губернатор.

Развожаев подчеркнул, что поручил курировать данный вопрос вице-губернатору Севастополя Сергею Толмачеву и департаментам городского хозяйства и безопасности.

Он добавил, что, кроме осмотров подвалов, были обсуждены различные хозяйственные вопросы с главой Ленинского района Максимом Анатольевичем Мишиным и директором Горхозяйства Евгением Сергеевичем Горловым.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что Минпросвещения якобы дало указания проверить бомбоубежища в школах Москвы.