В Севастополе проверили состояние бомбоубежищ

Губернатор Развожаев: подвалы жилых домов Севастополя подготовят для временных укрытий

close
100%
Телеграм-канал «РаZVожаев»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе проверили состояние бомбоубежищ, а местное население проинформируют о местах их нахождения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня (22 октября) проверил состояние укрытий в Севастополе. В понедельник на аппаратном совещании я ставил задачу об информировании жителей о местах нахождения бомбоубежищ, подвалов, которые могут быть использованы как временные укрытия», — написал губернатор.

Развожаев подчеркнул, что поручил курировать данный вопрос вице-губернатору Севастополя Сергею Толмачеву и департаментам городского хозяйства и безопасности.

Он добавил, что, кроме осмотров подвалов, были обсуждены различные хозяйственные вопросы с главой Ленинского района Максимом Анатольевичем Мишиным и директором Горхозяйства Евгением Сергеевичем Горловым.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что Минпросвещения якобы дало указания проверить бомбоубежища в школах Москвы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть