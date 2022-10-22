Экс-директор ЦРУ не исключил участия сил под руководством США в конфликте на Украине

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что многонациональный контингент под руководством США может принять участие в боевых действиях на Украине. Об этом он сообщил изданию Express.

При этом он подчеркнул, что если США и будут участвовать в конфликте, то только в качестве многонациональной силы под руководством Вашингтона, а не как сила НАТО.

По его словам, «красной линией» для США может стать нападение на одну из стран альянса.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что из-за боевых действий на Украине стратегический центр Европы перемещается к востоку.

По ее словам, НАТО продолжит поддерживать Украину и будет пытаться не допустить дальнейшей эскалации боевых действий.

До этого сообщалось, что Украина впоследствии станет членом НАТО, однако сейчас приоритетом альянса является военная поддержка Киева. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Генсека спросили о том, поддерживает ли он лично заявку Украины на ускоренное вступление в альянс. В ответ Столтенберг сказал, что его позиция совпадает с позицией организации.