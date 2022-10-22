В МО РФ заявили, что ВСУ осенью 2021 года закупили дроны для распыления химикатов

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Начальник войск радиационной биологической и химической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что ВСУ осенью 2021 года закупили более 2 тыс. дронов, предназначенных якобы для распыления пестицидов, сообщает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

По словам Кириллова, такие дроны могут двигаться беспрепятственно, на них не влияют средства радиоэлектронной борьбы. Он сообщил, что беспилотники могут вместить 20 л жидкости для обработки полей, но в октябре и ноябре, когда они были приобретены ВСУ, она не проводится.

В июне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что боевики украинских националистических формирований заминировали емкости с опасными веществами, которые находятся на коксохимическом заводе в Авдеевке.

В мае Мизинцев заявил, что бойцы ВСУ собираются взорвать емкости с химвеществами в городе Сумы с целью обвинения Вооруженных сил России в применении химоружия.

Ранее Мизинцев заявил, что Служба безопасности Украины готовит провокации в местах хранения зерна, чтобы обвинить российских военных в беспорядочных обстрелах.

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