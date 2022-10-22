Белгородский губернатор Гладков: пять человек пострадали в Шебекино в результате обстрела

Глава Белгородской области Гладков сообщил о пяти раненых в Шебекино в результате обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пяти пострадавших в городе Шебекино в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Гладков сообщил, что во время обстрела выезжал из Мурома, где встречался с главой округа Владимиром Ждановым, и увидел дым в районе Шебекино.

«Пострадали гражданские объекты. По предварительным данным пять мирных жителей ранены. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана», — указал он.

Днем ранее Вячеслав Гладков сообщал, что промышленное предприятие в Шебекинском городском округе загорелось после попадания по нему снаряда. По его данным, в результате инцидента пострадала местная женщина, которую сразу доставили в больницу.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть