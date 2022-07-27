Власти Херсона: Украина предприняла попытку обстрела Антоновского моста, но не разрушила

Украина предприняла попытку очередного обстрела Антоновского моста через Днепр в Херсоне. Об этом заявил ТАСС замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он добавил, что мост не разрушен.

Попытка обстрела произошла в 22:55 мск. В Херсоне прогремела серия взрывов. В ответ сработала российская ПВО. По данным властей, мост через Днепр не получил повреждений.

Стремоусов добавил, что украинские паблики рассказывают о якобы разрушенном Антоновском мосте. Он указал: «Мост стоит».

23 июля заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что со стороны Украины обстреляли мост в районе Каховской ГЭС, а также мост через реку Ингулец в районе поселка Дарьевка. Он уверен, что второй мост обстреляли американцы из РСЗО M142 HIMARS.