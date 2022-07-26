Российские войска готовятся к учениям «Восток-2022»

В российском Минобороны сообщили, что с 30 августа по 5 сентября войска Восточного военного округа проведут стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022», передает ТАСС.

«Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Восточного военного округа «Биджанский», «Бурдуны», «Бухта Анна», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Литовко», «Лагунное», «Мухор-Кондуй», «Новосельский», «Сергеевский», «Телемба», «Успеновский» и «Цугол», — сообщило ведомство.

В военном ведомстве рассказали, что в ходе учений будут отрабатываться вопросы применения войск для обеспечения безопасности в Восточном регионе.

В маневрах примут участие кроме войск округа ВДВ, дальняя и военно-транспортная авиация и войска иностранных государств, рассказали в Минобороны.

Командно-штабное учение охватит 13 полигонов Восточного военного округа.

Ранее в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Восток-2022» в войсках Восточного военного округа (ВВО) в Забайкалье и на Дальнем Востоке прошла внезапная проверка боевой готовности.