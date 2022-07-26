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Помощник главы МВД ЛНР Киселев: Углегорская ТЭС в Светлодарске взята под контроль

Помощник главы МВД ЛНР Киселев сообщил о взятии Углегорской ТЭС, которую два месяца удерживали ВСУ

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что вся территория Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске взята под контроль. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Штурмовые отряды «ЧВК Вагнера» сегодня утром заняли всю территорию Углегорской теплоэлектростанции. С 22 мая ее удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения», — написал Киселев.

Накануне мэр Горловки Иван Приходько рассказывал о полной блокировке украинских войск в населенном пункте Новолуганское, который находится к северу от города, на западном берегу водохранилища Углегорской ТЭС.

Ранее Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщал, что группировки войск Донбасса при поддержке Вооруженных сил ведут операцию по установлению контроля над Углегорской тепловой электростанцией (ТЭС) в Светлодарске.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине. Новости
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