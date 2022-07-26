Южная Корея предложила построить «самые тихие и большие» подлодки для Австралии

Южная Корея предложила построить неатомные подводные лодки для Австралии за семь лет после заключения контракта, сообщает Breaking Defense со ссылкой на презентацию южнокорейской делегации.

Сеул представил Канберре две модели субмарины KSS-III с воздухонезависимой энергетической установкой. KSS-III может переносить баллистические ракеты. Южная Корея считает эту субмарину самой большой и тихой в мире из неатомных подлодок. Корейцы также заявили, что на ней есть комфортабельные каюты, благодаря чему могут повышаться боевой дух и эффективность экипажа.

По данным Breaking Defense, потребность в подлодках KSS-III у Австралии может возникнуть в 2030-2040 годы, когда она спишет свои устаревшие неатомные субмарины, но еще не получит новые атомные.

Ранее «Газета.ru» подробно разбиралась в том, насколько вероятен выход Франции из состава НАТО после скандала с контрактом на строительство подлодок для Австралии.

16 сентября французское издание La Tribune сообщило, что австралийские власти приняли решение разорвать «контракт века» с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок. Австралия заключила с Naval Group договор на строительство 12 подлодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд). Это соглашение стало бы крупнейшим оборонным контрактом в истории страны.