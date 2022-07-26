Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Голы Бензема и Азара не помогли «Реалу» обыграть «Америку» 08:32
В Евросоюзе раскрыли ситуацию с выдачей шенгенских виз россиянам 08:30
Сенатор РФ Пушков высмеял вице-президента США Харрис из-за ее слов о местоимениях 08:27
Защитник Менье заявил, что нападающий Неймар потерял свою магию в «ПСЖ» 08:22
На Украине назвали ненужными «старые» американские штурмовики 08:18
Уролог объяснил, почему сексуальное воздержание опасно для мужчин 08:17
Нападающий Кассьерра рассказал, как его уговаривали перейти в «Зенит» 08:16
Антоновский мост в Херсоне закрыли для транспорта после обстрела ВСУ 08:12
«ПСЖ» подписал контракт с футболистом из команды бывшего тренера... 08:10
Названа главная уязвимость выпущенных до 2020 года компьютеров 08:09
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Южная Корея предложила построить «самые тихие и большие» подлодки для Австралии

Breaking Defense: Южная Корея может построить подлодки для Австралии за семь лет

close
100%
@navalnews/Twitter

Южная Корея предложила построить неатомные подводные лодки для Австралии за семь лет после заключения контракта, сообщает Breaking Defense со ссылкой на презентацию южнокорейской делегации.

Сеул представил Канберре две модели субмарины KSS-III с воздухонезависимой энергетической установкой. KSS-III может переносить баллистические ракеты. Южная Корея считает эту субмарину самой большой и тихой в мире из неатомных подлодок. Корейцы также заявили, что на ней есть комфортабельные каюты, благодаря чему могут повышаться боевой дух и эффективность экипажа.

По данным Breaking Defense, потребность в подлодках KSS-III у Австралии может возникнуть в 2030-2040 годы, когда она спишет свои устаревшие неатомные субмарины, но еще не получит новые атомные.

Ранее «Газета.ru» подробно разбиралась в том, насколько вероятен выход Франции из состава НАТО после скандала с контрактом на строительство подлодок для Австралии.

16 сентября французское издание La Tribune сообщило, что австралийские власти приняли решение разорвать «контракт века» с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок. Австралия заключила с Naval Group договор на строительство 12 подлодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд). Это соглашение стало бы крупнейшим оборонным контрактом в истории страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть