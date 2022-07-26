В США предложили способ предотвращения нелегального распространения ядерного оружия

Исследователи Технологического института Вирджинии предложили обнаруживать оружейный уран с помощью детектора антинейтрино, установленного на патрульные подводные суда, результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Идея, основанная на нейтринных выбросах, принадлежит физикам Бернадетту Когсвеллу и Патрику Хуберу. Цель – решить проблему, связанную с мерами предотвращения попадания ядерных вооружений в руки террористических организаций. Некоторые типы ядерного топлива, которые можно использовать в реакторах на подлодках, могут использоваться и для ядерного оружия. Сейчас единственным способом проверить, есть ли на подлодке ядерное топливо оружейного качества, является детектор нейтрино. Однако, для его применения нужно получить разрешение на доступ инспекторов к реактору корабля.

Отмечается, что даже после остановки ядерный реактор продолжает излучать нейтрино и антинейтрино. Для регистрации антинейтрино применяется реакция обратного полураспада, при которой образуются позитроны и нейтроны.

Американские физики проанализировали цепочки распадов разных продуктов ядерных реакций с использованием оружейного плутония и выяснили, что наилучшими являются распад церия-144 и рутения-106 с образованием празеодия-144 и родия-106. Время их полураспада совпадает с периодами дежурства и стоянок подлодок, что позволяет проводить проверку с помощью антинейтринного детектора, пока подлодка стоит в порту. Для этого можно использовать сцинтилляционный детектор массой 100 кг, который располагается на борту судна, близко стоящего от подлодки с реактором. Если длительная близость не возможна, то можно проверить весь флот с помощью детектора массой 1-2 т.

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