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В США рассказали, почему российские «Ясени» заставляют нервничать НАТО

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РИА «Новости»

Российские атомные подлодки проекта «Ясень» обеспокоили командующих НАТО своей способностью избегать обнаружения и наносить удары по критически важным объектам, пишет американский военный портал 19FortyFive.

ВМФ РФ получил атомные подлодки «Северодвинск», «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» проекта «Ясень», еще несколько субмарин находятся в стадии строительства.

«Ясени» произвели сильное впечатление на европейских соседей России. Это лишь некоторые из новых кораблей, ракет и самолетов, которые вооруженные силы РФ приобрели в последние годы, но их возможность атаковать цели на суше и на море вызывает особую озабоченность», — пишет портал.

По словам бывшего главы МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде, которые приводит 19FortyFive, несколькими подлодками Россия теперь может надежно перекрыть Фареро-Исландский рубеж, «затруднив доставку подкреплений в Европу в случае кризиса».

«Большая дальность действия этих подлодок заставляет нервничать руководство НАТО, потому что возникает угроза инфраструктуре, необходимой для пополнения запасов и подкреплений в условиях конфликта. Подлодки класса «Ясень» могут быть незаметно развернуты за пределами досягаемости крылатых ракет, которые есть у НАТО. Также возможности этих подлодок будут улучшены в ближайшие годы, когда арсенал ВМФ России пополнит гиперзвуковая ракета «Циркон», — пишет 19FortyFive.

Ранее сообщалось, что серии атомных подводных лодок классов «Борей/Борей-А» и «Ясень/Ясень-М» могут быть увеличены дополнительно на две подлодки каждая.

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