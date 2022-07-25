Польша заменит советские Су-22 южнокорейскими истребителями

Польша завершает работу над соглашением с Южной Кореей о закупке почти 50 легких истребителей KAI FA-50 для замены флота Су-22 польских ВВС, сообщает Telegram-канал AviaNews со ссылкой на еженедельник Sieci.

«Мы заинтересованы в закупке трех эскадрилий, а это 48 самолетов. Первая должна прибыть в Польшу в следующем году. Мы завершаем переговоры по этому поводу, мы близки к завершению», — приводит канал слова вице-премьера и министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.

Он отметил, что Польша намерена закупить различное южнокорейское вооружение, что включает 48 истребителей FA-50, а также 180 тяжелых танков K2 Black Panter и более 600 155-мм гаубиц K9.

Сообщается, что Польша долгое время пыталась найти замену морально устаревшим ударным истребителям-бомбардировщикам Су-22М4К и учебным Су-22УМ3К.

«Удивительно, что европейский легкий штурмовик M-346 от Leonardo, выбыл из борьбы, хотя польские ВВС эксплуатируют эскадрилью учебно-тренировочного варианта этого самолета. Выбор ударного истребителя KAI FA-50 связан с его сходством с F-16, который в настоящее время составляет основу боевого парка ВВС Польши. Это обеспечит полякам определенную унификацию флота. Кроме того в разработке истребителя KAI помогал концерн Lockheed Martin, который подписал соглашение с KAI по продвижению истребителя FA-50 в США, Европе, Юго-Восточной Азии и Океании», — пишет AviaNews.

Ранее Блащак заявил, что власти Польши стремятся создать сильнейшую сухопутную армию среди стран-членов НАТО, чтобы быть в состоянии дать отпор России. До этого стало известно, что Польша перевыполнила план НАТО по повышению трат на оборону до 2% ВВП. По словам главы правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, оборонные расходы государства достигли отметки в 2,4% ВВП, но власти не собираются останавливаться на этом.