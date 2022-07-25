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ФСБ: ВСУ признались, что в населенных пунктах Украины расположено наибольшее число ПЗРК

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Wikimedia Commons

Украинские военнослужащие, планирующие прием российского боевого самолета, сами признались в том, что непосредственно в населенных пунктах Украины расположено наибольшее количество переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Об этом сообщает Федеральная служба безопасности со ссылкой на обнародованные видеоматериалы, передает РИА «Новости».

Российская спецслужба привела в пример фрагмент телефонного разговора украинского военного по имени Олег с одним из российских летчиков.

«Я вам дал маршрут… Чтобы вы пролетали вне населенных пунктов, потому что в населенных пунктах наибольшее скопление ПЗРК», — сказал украинский офицер, предполагая, что разговаривает с соотечественником.

По данным ФСБ, ранее удалось сорвать операцию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. Уточняется, что операцию курировали спецслужбы стран НАТО.

Кроме того, российская контрразведка получила данные, за счет которых Вооруженные силы России ликвидировали несколько украинских военных объектов, сообщили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что российские силовики нашли в Херсоне схрон ВСУ с ПЗРК «Игла».

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Операция на Украине. Новости
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