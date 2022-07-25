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Власти ЛНР: за сутки в республике в результате обстрелов ВСУ погибли четыре человека

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Evgeniy Maloletka/AP

Представительство ЛНР при Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило о обстрелах со стороны ВСУ, в результате которых за сутки погибли четыре мирных жителя. Об этом сообщает ТАСС.

По информации СЦКК, украинские войска обстреляли территорию республики дважды. Город Рубежное был обстрелян натовскими снарядами калибра 155 мм, погибли четыре человека.

Также ВСУ выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Красный Луч. Разрушена гостиница «Красный Луч», ее администратор получила ранения. Кроме того, повреждены семь жилых домов, аптека, рынок и объекты розничной торговли.

Ранее представительство ЛНР при СЦКК сообщало об обстреле Алчевска со стороны ВСУ. Украинские военные выпустили по городу пять ракет из РСЗО HIMARS.

24 июля глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на насосные станции в регионе.

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