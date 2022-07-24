В США зафиксирован 40-девный полет беспилотника на солнечных батареях

Прототип высотного разведывательно-наблюдательного беспилотника на солнечных батареях Zephyr компании Airbus 40 дней кружит над штатом Аризона в рамках испытаний. Об этом сообщает Bulgarian Military.

По данным издания, дрон имеет размах крыльев 25 метров, весит 75 кг и может подниматься на высоту 21,3 км. В Airbus говорят, что беспилотник может нести полезную нагрузку, а значит сможет использоваться для перевозки грузов или даже для ударных операций.

Базовая экипировка аппарата включает электрооптические и инфракрасные камеры, пассивный радар, систему идентификации объектов и многие другие приборы наблюдения.

В 2018 году Zephyr продержался в воздухе 25 дней, 23 часа и 57 минут.

Ранее сообщалось, что по проекту длительность полетов беспилотников Zephyr может составить несколько месяцев. Они смогут следить за противником, месяцами летая на границе атмосферы, а также обеспечивать интернетом труднодоступные районы планеты.