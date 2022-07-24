Американские СМИ назвали причину возможной холодной войны между Россией и США

Мощная подводная лодка ВМФ России может подготовить почву для новой холодной войны в мировом океане, пишет CNN.

Американские журналисты отмечают, что новая подлодка «Белгород» будет нести ядерные торпеды «Посейдон», которые обозреватели называют «уникальными в мировой истории».

«Эти торпеды запускаются с расстояния в сотни миль и преодолевают береговую оборону, путешествуя по морскому дну. Как американские, так и российские официальные лица заявляют, что торпеды могут доставлять боеголовки мощностью в несколько мегатонн, вызывая радиоактивные волны, которые сделают участки побережья непригодными для жизни на десятилетия. «Посейдоны» предназначены для затопления прибрежных городов США радиоактивными цунами», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что на заводские испытания в Белое море впервые вышел второй серийный подводный ракетоносец проекта 955А (шифр «Борей-А») — атомная подводная лодка (АПЛ) «Генералиссимус Суворов».