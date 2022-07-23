Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Саратовской области 10-месячная девочка съела отраву для крыс 14:02
Роспотребнадзор: переболевшие «омикроном» защищены от новых вариантов вируса 14:01
Лавров заявил, что Россия сама определяет, что хорошо для ее безопасности, а что нет 13:59
Глава Херсонской области Сальдо пообещал восстановить Антоновский мост после обстрела ВСУ 13:59
Ошибка в Windows 10 «ломает» USB-принтеры 13:58
Компания Otis договорилась о продаже бизнеса в России холдингу S8 Capital 13:53
Подравшиеся из-за селедки девушки подозреваются в издевательствах... 13:51
В Севастополе мужчина и ребенок пропали без вести во время катания... 13:50
Волочкова сломала кольцо за 60 млн рублей 13:50
Посол РФ заявил, что КНДР усиливает ядерный потенциал, но не намерена идти... 13:46
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Днепропетровской области до 200 украинских военных

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в населенном пункте Апостолово в Днепропетровской области ударом высокоточным оружием ВКС России были уничтожены до 200 человек личного состава ВСУ.

Удар был нанесен по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ. Также было уничтожено девять артиллерийских орудий и военная техника, уточнил Конашенков.

По данным Минобороны, российские ВС подавили три взвода РСЗО «Град» в трех населенных пунктах, три артиллерийских взвода установок «Мста-С» и 10 — орудий «Мста-Б» и др. За сутки было уничтожено 11 украинских беспилотников.

Днем ранее Минобороны сообщило об уничтожении ВКС России склада ракетного вооружения украинской армии в Николаеве.

24 февраля президент РФ объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Главными целями он назвал «избавление населения Донбасса от геноцида», а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть