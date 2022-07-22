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В ДНР объяснили снижение темпов наступления в Донбассе

Комбат ДНР Ходаковский объяснил снижение темпов наступления в Донбассе переводом дыхания

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Командир батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский написал в своем Telegram-канале, что снижение темпов наступления союзных войск в рамках спецоперации на Украине связано с «переводом дыхания» для нового раунда.

«На фронте происходит ожидаемое снижение темпов наступления — мы переводим дыхание перед очередным раундом», — заявил Ходаковский.

По его словам, все что сейчас происходит — предопределено обстоятельствами и ничего такого, чего бы уже ни случалось, мы сегодня не переживаем.

Ранее бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж заявил, что украинские власти решили объявить мобилизацию пенсионеров, поскольку Киев ищет «мощные резервы» для наступления.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине. Новости
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