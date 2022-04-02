СМИ: греческие железнодорожники отказываются перевозить бронетехнику НАТО

Рабочие греческой железнодорожной компании TrainOSE отказываются обслуживать поезда с военной бронетехникой США и НАТО в порту Александруполис, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информационный портал Компартии Греции (КПГ).

В настоящее время в порту под разгрузкой стоит судно Liberty King. Однако, по данным портала, железнодорожники отказываются обслуживать поезда, вывозящие танки НАТО, а также технически обеспечивать перевозку.

Отмечается, что электромонтер, которого отправили в Александруполис 2 апреля, отказал своему начальнику, сославшись на то, что железнодорожников нельзя использовать для перевозки вооружений в регионы вблизи Украины, делая их соучастниками.

Портал сообщает, что на защиту сотрудников встало полтора десятка местных профсоюзов, которые приняли резолюцию с требованием прекратить задействовать греческую железную дорогу для перевозки военной техники и не давить на рабочих, выступающих против транспортировки военной техники.

«В частности, мы требуем не использовать железнодорожный подвижной состав нашей страны для переброски американско-натовского арсенала в соседние страны. Мы осуждаем угрозы работодателей в адрес сотрудников TrainOSE, которые отказались участвовать в техническом обеспечении машин, которые в эти дни перевозят танки НАТО из порта Александруполис. Это издевательство, когда работодатель говорит, что «вам все равно, что будут везти поезда, это ваша работа, и вы должны идти», — цитирует сайт резолюцию.

Также портал разместил видеозапись, на которой члены КПГ и коммунистической молодежи Греции КНЕ забрасывают эшелон с бронетехникой красной краской.

Ранее правительство Греции подписало соглашение о приобретении шести французских истребителей Dassault Rafale, что расширит парк самолетов Rafale Военно-воздушных сил (ВВС) Греции до 24 единиц.