Израильские военные ликвидировали трех предполагаемых террористов на Западном берегу

Израильские военные уничтожили трех предполагаемых террористов в ходе операции под Дженином, сообщает радио Kan.

«Террористы планировали совершить немедленную атаку и в прошлом уже совершили обстрел. В их машине были обнаружены оружие и гранаты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что группа ранее совершила одно вооруженное нападение недалеко от города Тулькарем и находилась под пристальным наблюдением израильской разведки.

Палестинские СМИ сообщают об убийстве израильской армией трех человек, утверждая, что палестинской стороне не удалось получить тела погибших.

Ранее стало известно, что Израиль направит больше подразделений на Западный берег из-за участившихся терактов — министр обороны Бней Ганц и начальник штаба генерал-лейтенант Авив Кохави поручили Армии обороны Израиля подготовиться.

Накануне в израильском городе Бней-Браке произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек. Служба безопасности Израиля заявила, что нападавший приехал с Западного берега реки Иордан.