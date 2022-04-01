Минобороны Украины отказалось комментировать удар по нефтебазе в Белгороде

Представитель минобороны Украины Александр Мотузяник отказался подтверждать или опровергать причастность украинской стороны к удару по нефтебазе в Белгороде. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не будем ни подтверждать, ни опровергать», — сказал Мотузяник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что пожал на нефтебазе, предположительно, начался после авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, зашедших на территорию России на низкой высоте. Он добавил, что подобные действия украинской стороны мешают созданию комфортных условий для продолжения переговоров между Москвой и Киевом.

По данным местных властей, при ЧП никто не пострадал, но из-за возгорания жителей домов на трех улицах рядом с предприятием начали расселять в менее опасные места. Сообщалось также, что в двух промпарках Белгорода повреждено не менее семи объектов. Как сообщил директор АО «Дирекция по развитию промышленных зон» Андрей Минаев, обесточено несколько предприятий в промышленном парке «Северный».