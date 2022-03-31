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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Арестович: Россия практически уничтожила военную промышленность Украины

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Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович сказал о том, что Россия почти уничтожила военную промышленность страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Большая война, военная агрессия и мирное соглашение — это вообще всегда компромиссы между сторонами», — сказал он.

Он добавил, что как Украина, так и Россия несут потери, и подчеркнул, что в ходе происходящего на украинской территории была «практически уничтожена» военная промышленность страны. Кроме того, пострадала и гражданская промышленность.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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Операция на Украине. Новости
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