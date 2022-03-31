Басурин заявил об уничтожении силами ДНР двух украинских вертолетов

Войска Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) ликвидировали два украинских вертолета, которые должны были эвакуировать «главарей украинских националистов из Мариуполя». Об этом заявил заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин, передает ТАСС.

По его словам, украинские вертолеты обнаружили и уничтожили средства противовоздушной обороны 31 марта. Один из вертолетов упал в районе населенного пункта Рыбацкое, информация о месте падения второго и количестве погибших уточняется.

Также Басурин обратился к украинским войскам с призывом сложить оружие.

Ранее Басурин заявил о присутствии тысяч украинских военных в Мариуполе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».