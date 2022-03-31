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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Глава МИД Турции опроверг сообщения СМИ об отправке турецких солдат на Украину

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Reuters

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью A Haber заявил, что страна не планирует отправлять своих военных на территорию Украины.

Он подчеркнул, что информация об отправке турецких солдат не соответствует действительности.

«Требование Украины, чтобы Турция была гарантом, является свидетельством доверия к Турции. <...> Не верны комментарии о том, что Турция вступит в конфликт и отправит солдат», — цитирует издание слова главы турецкого МИД.

Ранее Мевлют Чавушоглу заявлял по итогам переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле, что видно сближение позиций Москвы и Киева, а по некоторым вопросам сторонам удалось достичь понимания.

Новый раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме.

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