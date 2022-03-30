В Пентагоне прокомментировали сообщения о пытках российских военных на Украине

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что обращение со всеми военнопленными должно соответствовать международному праву. Так он прокомментировал сообщения о пытках российских военных на Украине, передает РИА «Новости».

«Я могу сказать, что вопросы есть, и мировое сообщество ожидает, что обращение со всеми военнопленными будет соответствовать международному праву и Женевским конвенциям», — сказал он.

Ранее официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что не видел видео с пытками российских военнопленных на Украине, но указал на важность соблюдения Женевских конвенций в отношении военнопленных.

До этого председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести расследование по всем фактам жестокого обращения украинских военных с пленными военными.

Накануне в интернете появилось видео жестокого обращения с российскими пленными, которым прострелили ноги и в дальнейшем не оказали медицинской помощи.