Минобороны России объявило режим тишины 31 марта для эвакуации из Мариуполя в Запорожье

Российские военные 31 марта с 10.00 утра открывают дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из Мариуполя в Запорожье. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает РИА «Новости».

«Кроме того, Вооруженные Силы России исключительно в гуманных целях с 10.00 31 марта 2022 года объявляют «режим тишины», — добавил он.

По словам Мизинцева, гуманитарная операция будет проводиться при участии представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.