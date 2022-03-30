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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Минобороны России объявило режим тишины 31 марта для эвакуации из Мариуполя в Запорожье

Россия открывает дополнительный гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье 31 марта

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Российские военные 31 марта с 10.00 утра открывают дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из Мариуполя в Запорожье. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает РИА «Новости».

«Кроме того, Вооруженные Силы России исключительно в гуманных целях с 10.00 31 марта 2022 года объявляют «режим тишины», — добавил он.

По словам Мизинцева, гуманитарная операция будет проводиться при участии представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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Операция на Украине. Новости
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