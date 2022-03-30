Российские военные форсировали реку Шайтанка и ведут бой на подступах к Великой Новоселке

Российские военнослужащие форсировали реку Шайтанка и ведут бой на подступах к населенному пункту Великая Новоселка. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы Российской Федерации, развивая наступление, прорвали хорошо укрепленную оборону противника, форсировали реку Шайтанка и ведут бой с подразделениями 53-й механизированной бригады на подступах к населенному пункту Великая Новоселка. Идет зачистка от националистических формирований населенного пункта Золотая Нива. Продвижение составило 8 километров», — сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.