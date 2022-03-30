Times: премьер Британии намерен поставить Украине «более смертоносное» оружие

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен предоставить Украине «более смертоносные» вооружения. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что Джонсон сказал об этом кабинету министров, при этом он не уточнил, какое именно оружие имеет ввиду.

По данным источников газеты в оборонных кругах, Киев нуждается в «средствах дальнего огневого поражения», в том числе в тяжелой артиллерии.

В качестве одного из вариантов поставок Times называет самоходную артиллерийскую установку AS-90 Vickers. При этом издание подчеркивает, что в случае поставок более крупных систем украинским военным придется проходить обучение в соседних государствах.

Ранее постоянный представитель Великобритании при всемирной организации Барбара Вудворд заявила, что Лондон готов быть гарантом безопасности для Украины в случае обращения Киева.