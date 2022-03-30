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СЦКК: ВСУ выпустили ракету «Точка-У» по Луганску, обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку

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РИА «Новости»

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что ВСУ 30 марта в 06:15 обстреляли Михайловку и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике.

По их данным, было выпущено 12 снарядов калибром 122 мм. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал представительства.

Было выпущено шесть снарядов по Михайловке и шесть снарядов по Пантелеймоновке. Обстрелы производились из населенного пункта Троицкое, добавили представители республики.

Также представительство Луганской народной республики в СЦКК заявило, что Украинские войска выпустили ракету из комплекса «Точка-У» по Луганску. Обстрел был произведен в 5:25 мск 30 марта из Северодонецка.

29 марта мэр Донецка сообщил об остром дефиците воды.

21 февраля власти ДНР ввели режим ЧС государственного уровня из-за прерывания централизованного питьевого водоснабжения. Нарушение работы насосной станции произошло из-за артиллерийских обстрелов территории республики, — без воды остались более 21 тыс. человек и десятки важных социальных объектов.

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