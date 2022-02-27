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#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
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Минобороны РФ сообщило об уничтожении 975 объектов военной инфраструктуры Украины

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На Украине поражены 975 объектов военной инфраструктуры страны, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что ликвидированы 48 радиолокационных станций, 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса» и 3 радиолокационных поста.

В ходе боевых действий сбиты 11 беспилотных летательных аппаратов, 8 боевых самолетов и 7 вертолетов, а также две тактические ракеты «Точка-У».

В ведомстве рассказали, что уничтожено 223 боевые бронированные машины (включая танки), 143 единицы специальной военной техники, 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов и 28 самолетов (на земле).

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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