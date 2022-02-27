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Япония сообщила о возможном пуске северокорейской ракеты

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KRT/AP

Береговая охрана Японии сообщила, что Северная Корея, предположительно, запустила очередной снаряд. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на японское агентство Kyodo.

В 07.59 по местному времени (01.59 по Москве) на сайте береговой охраны появилось сообщение о возможном ракетном пуске. Через полчаса охрана сообщила, что снаряд упал в Японское море и призвала суда не приближаться к месту падения.

Kyodo отмечает, что информация об ущербе нанесенном ракетой, пока не поступало.

По информации агентства, полученной от властей Японии, снаряд упал вне исключительной экономической зоны страны.

Если информация о запуске подтвердится, то сегодняшний снаряд станет восьмым с начала года

Ранее северокорейский МИД заявил, что недавние ракетные испытания вызвали восхищение мировой общественности. В ведомстве подчеркнули, что с начала 2022 года КНДР достигла значительных успехов в укреплении собственной обороноспособности, «начиная с непрерывных успешных запусков гиперзвуковых ракет и кончая контрольно-проверочным запуском баллистической ракеты среднего и дальнего действия «земля-земля» типа «Хвасон-12».

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