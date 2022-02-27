ОБСЕ зафиксировала обстрелы в Херсоне, Донецке, Харькове и Киеве

Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Украине сообщила об обстрелах в Херсоне, Донецке, Харькове и Киеве. Об этом пишет РИА «Новости».

«С вечера 24 февраля наблюдатели продолжали слышать многочисленные взрывы, в том числе от ракетных систем залпового огня и огня тяжелой артиллерии, в Херсоне, Донецке, Харькове и Киеве, а также вблизи них», — говорится в сообщении ОБСЕ.

Организация отмечает, что также была слышна стрельба в центре украинской столицы.

В настоящее время вооруженные силы России проводят на Украине специальную военную операцию — о ее начале рано утром 24 февраля объявил российский президент Владимир Путин.

Ранее ОБСЕ осудила развязанные Кремлем военные действия и приняла решение эвакуировать своих сотрудников с территории Украины, как только это будет безопасно