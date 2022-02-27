Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Макрон призвал Лукашенко добиться вывода российских войск из Украины 01:21
Джонсон призвал значительно ужесточить антироссийские санкции 01:16
Елизавета II перенесла ежегодный прием дипломатов 01:06
Казаков: убрать с дерби Джикию означает только одно – Ваноли не понимает, что... 00:54
Украинская партия ОПЗЖ исключила депутата Илью Киву 00:53
Чистякова рассказала, в какой момент Тутберидзе становится стогой 00:43
ЕС договорился закрыть небо для российских авиакомпаний 00:39
Макгрегор готов подраться за пояс UFC с Оливейрой в июле 00:35
Во Франции пообещали усилить санкции против России 00:26
Украина просит МАГАТЭ ввести антироссийские санкции 00:22

ОБСЕ зафиксировала обстрелы в Херсоне, Донецке, Харькове и Киеве

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Аверин/РИА «Новости»

Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Украине сообщила об обстрелах в Херсоне, Донецке, Харькове и Киеве. Об этом пишет РИА «Новости».

«С вечера 24 февраля наблюдатели продолжали слышать многочисленные взрывы, в том числе от ракетных систем залпового огня и огня тяжелой артиллерии, в Херсоне, Донецке, Харькове и Киеве, а также вблизи них», — говорится в сообщении ОБСЕ.

Организация отмечает, что также была слышна стрельба в центре украинской столицы.

В настоящее время вооруженные силы России проводят на Украине специальную военную операцию — о ее начале рано утром 24 февраля объявил российский президент Владимир Путин.

Ранее ОБСЕ осудила развязанные Кремлем военные действия и приняла решение эвакуировать своих сотрудников с территории Украины, как только это будет безопасно

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть