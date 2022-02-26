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Германия утвердила отправку немецкого оружия на Украину

Германия одобрила передачу Украине 400 противотанковых орудий, 9 гаубиц и боеприпасов

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Fabrizio Bensch/Reuters

Германия одобрила отправку на Украину 400 немецких противотанковых орудий, девяти гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ.

«Правительство Германии сегодня также одобрило передачу 400 противотанковых орудий немецкого производства из Нидерландов на Украину и девяти гаубиц Д-30 и боеприпасов... из Эстонии на Украину», — указано в сообщении.

В ФРГ неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие. Среди прочего, власти страны ссылались на коалиционное соглашение, в котором прописано обязательство не поставлять военную технику и боеприпасы в страны с территориальными конфликтами.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз подчеркивал, что позиция Германии не изменилась со сменой правительства: Берлин не поставляет летальное оружие. Глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот отметил, что немецкая сторона может продать украинским партнерам «каски и бронежилеты, но не оружие».

Ранее сообщалось, что Германия разрешила Нидерландам отправить на Украину 400 единиц противотанкового оружия германского производства.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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