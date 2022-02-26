На нефтебазе в ЛНР случился взрыв

В ЛНР произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на Луганскинформцентр.

Как сообщается, инцидент, предположительно, случился на нефтебазе, находящейся в населенном пункте Ровеньки.

Согласно имеющейся информации, на этом объекте начался пожар.

Ранее в субботу стало известно, что в Харьковской области Украины остановили работу Шебелинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Как сообщили в компании «Нафтогаз Украины», это было сделано по соображениям безопасности.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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