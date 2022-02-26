ФСБ: националисты расстреляли военнослужащего ВС Украины, пытавшегося найти убежище в РФ

Украинские националисты расстреляли военнослужащего вооруженных сил Украины, пытавшегося найти убежище в России из-за нежелания участвовать в боевых действиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности.

Отмечается, что трагедия произошла 25 февраля. Выстрел был производен с территории Украины.

«В ходе пресечения вооруженной провокации получил ранение сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, почему украинские военные складывают оружие.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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