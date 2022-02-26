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#Операция на Украине #Коронавирус
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В Минобороны РФ заявили об увеличении числа «истеричных фейков» по спецоперации на Украине

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Министерство обороны России призывает СМИ быть бдительными и не распространять недостоверную информацию о специальной военной операции РФ на Украине, передает ТАСС.

Ведомство предупреждает не становиться «жертвами западных кураторов информационного давления» на Российскую Федерацию.

В Минобороны РФ пообещали, что продолжат регулярно предоставлять только достоверную информацию о ходе проведения российскими ВС спецоперации.

В ведомстве также сообщили, что по мере успешного выполнения задач российской армией увеличивается число «истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой «диванными войсками Украины» в социальных сетях».

Ранее Генпрокуратура предупредила об ответственности за фейки об операции России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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