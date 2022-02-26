Минобороны РФ: украинские националисты ударили РСЗО «Град» по жилым кварталам Старобельска

Министерство обороны России сообщило, что утром 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня «Град» (РСЗО «Град») по жилым кварталам города Старобельск. Соответствующий пресс-релиз есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения», — говорится в сообщении.

По данным российского ведомства, подобные провокации националисты намерены совершить в населенных пунктах Краматорск и Славянск.

«Вооруженные силы Российской Федерации ударов по городам и населенным пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска взяли под свой контроль Мелитополь.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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