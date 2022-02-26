В Минобороны РФ заявили, что российские войска взяли под свой контроль Мелитополь

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские войска взяли под свой контроль город Мелитополь, расположенный юге Запорожской области Украины. Соответствующий пресс-релиз есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По его словам, российская армия предпринимает все меры для обеспечения безопасности мирного населения и исключения провокаций со стороны спецслужб Украины и националистов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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