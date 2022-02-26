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В Народной милиции ДНР рассказали о тактике ВСУ

Офицер запаса НМ ДНР Дроздов: украинские военные используют тактику «выжженной земли» в Донбассе

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Игорь Маслов/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины применяют в Донбассе тактику выжженной земли. Об этом заявил офицер запаса управления народной милиции Донецкой народной республики Максим Дроздов, передает РИА «Новости».

«Это старая тактика, взятая ими на вооружение, тактика выжженной земли, желание сделать жизнь людей невозможной. Вот именно чтобы люди боялись просто жить, чтобы люди бежали, просто убегали из квартир, чтобы они боялись дышать, просыпаться, выходить на улицу», — сказал Дроздов.

По его словам, страны Запада на протяжении восьми лет оснащали Украину оружием, например, противотанковыми ракетными комплексами Javelin и ракетами NLAW, и у украинских военных за это время изменились и тактика, и вооружение.

«Это в корне совсем другая армия, это не та армия, с которой мы сталкивались в 14 году», — сказал представитель НМ ЛНР.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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