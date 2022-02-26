В США заявили о возможным переходе Киева под контроль России

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что Киев может перейти под контроль России. Трансляция велась в Twitter Белого дома.

«Падение Киева — это реальная возможность. И мы продолжаем наблюдать за тем, как Россия продвигается вперед, даже когда мы видим сопротивление на местах, российские ВС продолжают продвигаться к Киеву. Так что такая реальная возможность существует», — сказала Псаки.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил о напряженной ситуации в украинской столице. По его словам, город «вступил в фазу обороны».

Мэр также призвал жителей Оболонского района города оставаться дома или в укрытиях и выходить только по окончании сигнала воздушной тревоги. Он посоветовал горожанам запастись водой, едой и товарами первой необходимости.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.