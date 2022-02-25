Макрон: Франция предоставит Украине военную технику

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция предоставит Украине военную технику, сообщает агентство Reuters.

Глава государства также указал, что Франция намерена ускорить размещение своих военных в Румынии.

Украина также получит от Франции финансовую помощь в размере €300 млн.

Помимо санкционного пакета в рамках ЕС, Франция намерена ввести против России собственные санкции. Об этом ранее заявил французский президент Эммануэль Макрон.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции по результатам внеочередного саммита ЕС заявила, что второй пакет санкций Евросоюза нацелен, в том числе на энергетический сектор России.