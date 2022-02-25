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Зеленский объявил всеобщую мобилизацию

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране всеобщей мобилизации населения, сообщает ТАСС.

«Решение принято в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований», — указано в документе.

Всеобщая мобилизация должна быть проведена в течение 90 дней.

Кроме того сообщается, что украинские власти объявили о запрете на покидание страны всех мужчин от 18 до 60 лет.

Ранее на Украине сообщили об утрате контроля над островом Змеиный в Одесской области.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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