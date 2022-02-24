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Главком украинских войск заявил, что блицкрига у России не получилось

Главком ВСУ Залужный призвал зарубежных партнеров «действовать, а не говорить»

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vzaluznyj/Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на своей странице в Facebook обратился к иностранным партнерам страны с призывом «действовать, а не говорить».

«Спасибо всем нашим зарубежным партнерам. Но теперь пора действовать, а не говорить», — написал главком ВСУ на английском языке.

Также он заявил, что весь сектор безопасности и обороны Украины «дает достойный отпор».

«Будет тяжело, но мы устоим. Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью», — подчеркнул Залужный.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Военная операция в Донбассе
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