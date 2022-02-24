Украинским военным позволят безопасно выйти из районов проведения операции

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу распорядился создать специальные коридоры для безопасного выхода украинских военнослужащих, сложивших оружие, из районов проведения операции по защите Донбасса. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«С учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением. Проработать создание безопасных коридоров для безопасного выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям», — говорится в распоряжении Шойгу.

Ранее в ФСБ сообщили, что на территорию России в Брянской области и Крыму перешли 42 украинских пограничника.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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