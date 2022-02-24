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#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
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Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации

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Celestino Arce/NurPhoto/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации, сообщает ТАСС.

Ранее украинский лидер заявил, что власти организовали раздачу вооружения и боеприпасов украинским гражданам.

До этого Зеленский заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Военная операция в Донбассе
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