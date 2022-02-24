В ДНР сообщили о погибшем и пяти раненых в результате обстрелов со стороны Украины

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила в Telegram, о потерях среди гражданского населения в результате обстрела города Горловка со стороны ВС Украины.

«В результате обстрела из 152-мм ствольной артиллерии <...> пятеро раненых, один погибший. Повреждены пять жилых домов. Обесточен водопроводный узел. В части города снижено давление воды», — заявили в ДНР.

Как сказали в ведомстве, все материалы по данным фактам передадут представителям международных организаций и в генпрокуратуру региона.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.