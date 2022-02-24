Лукашенко заявил, что белорусская армия не принимает участия в спецоперации в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что войска республики не принимают участия в российской спецоперации в Донбассе.

«Вот я прочитал: «Около 5 утра госграница Украины на участке России и Белоруссии подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Белоруссией». Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции», — сказал он на оперативном совещании с военными, передает «БелТа».

Также Лукашенко сообщил, что за прошедшую ночь обстановка у западных и южных границ Белоруссии значительно изменилась.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.