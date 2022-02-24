В ЛНР заявили, что военнослужащие ВСУ в массовом порядке покидают передовые позиции

Украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов командования и покидают передовые позиции. Об 'этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Ранее в ЛНР заявили, что находящиеся под контролем Киева города Счастье и Станица Луганская перешли под контроль республики.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.