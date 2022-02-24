В ЛНР заявили, что сбили два украинских самолета

Народная милиция Луганской народной республики заявила, что сбила два украинских военных самолета — по предварительным данным, это Су-24, сообщает ТАСС.

Сообщается, что самолеты были сбиты в районе населенных пунктов Смелое и Степовое.

Су-24 — это тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днём и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Кроме того, Су-24 может нести тактические ядерные заряды.

По состоянию на 2021 год, на вооружении ВСУ находились 14 Су-24М и 9 Су-24МР.

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