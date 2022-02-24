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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Белый дом: США не направят войска на Украину воевать с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что США не станут воевать с Россией на Украине

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Bryan Woolston/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США ни при каком сценарии не станут отправлять войска на Украину для сражений против России. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не знаю, сколько еще раз мне придется это повторить: не существует сценария, при котором президент (Джо Байден) отправит американские войска воевать на Украине против России», — указала Псаки в ходе регулярного брифинга.

Представительница Белого дома подчеркнула, что Байден ни при каких обстоятельствах не изменит решения.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. По инфнормации РИА Новости, ВСУ сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев.

22 февраля три мирных жителя погибли из-за взрыва, организованного украинскими диверсантами на трассе Донецк — «Горловка», сообщили в ДНР. Кроме того, в республике утверждают, что из-за обстрела прекратилось водоснабжение в поселке Еленовка ДНР. В Донецкой народной республике также обвинили украинские войска в блокировке беспилотника ОБСЕ, чтобы никто не узнал о нарушениях Киева. О ситуации в ДНР и ЛНР – в материале «Газеты.Ru».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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