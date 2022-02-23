В ДНР заявили, что съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в пригороде Донецка. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По оперативной информации, в ходе работы на месте разрушений жилых домов в районе Спартака съемочная группы журналистов ТК «Звезда» попала под обстрел украинских боевиков из 56-й бригады», — сказал представитель Народной милиции республики.

Телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале показал видео инцидента. На кадрах в нескольких десятков метров от журналиста происходит взрыв, и съемочная бригада укрывается у забора. В сообщении говорится, что это была атака беспилотника, хотя его, как и полета снаряда, на видео нет.

Ранее в Луганске произошел новый взрыв – теперь возле троллейбусного депо. Власти ЛНР назвали произошедшее террористическим актом. Подробности инцидента пока неизвестны, о пострадавших не сообщается. Позавчера «терактом» и «покушением» назвали взрыв автомобиля, случившийся рядом с машиной представителя ЛНР в СЦКК Михаила Филипоненко. Были и другие «теракты», но в них никто не пострадал — кроме, предположительно, трех человек на трассе в Горловку.